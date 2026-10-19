Şile Belediyesi davasında ilk duruşma sona erdi! Sanıkların yargılanmasına çarşamba günü devam edilecek

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınan Belediye Başkanı Kabadayı, Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan hakimlikçe tutuklanmış, Aslı Kotan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüpheli, 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmış 15'i tutuklanmıştı. 3. dalga operasyonu ise 26 Haziran 2026 tarihinde yapıldı. Hazırlanan iddianamede, Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "icbar suretiyle irtikap" suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. Kabadayı'nın örgüt elebaşısı olması sebebiyle bütün eylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılması istendi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma salonunun yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda gerçekleşti. Duruşmaya eski Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile Berkant Acil'in aralarında bulunduğu 12 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve bir müşteki katıldı. Taraf avukatları ve sanık yakınları da duruşmada hazır bulundu. Duruşma sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından başladı.

"GÖLGE BAŞKAN GİBİ YETKİLER ONDAYDI"

İmar danışmanı olan ve etkin pişmanlıktan yararlandıktan sonra tahliye olan Durmuş Gümüş savunmasında, "Mimarlık ve inşaat işleriyle uğraşıyorum. Beni imar danışmanı olarak belediye başkanı Özgür Kabadayı işe aldı. 2024 yerel seçimlerinden sonra 3 aylık bir görevim oldu. İsnat edilen eylem tarihlerinde görevde değildim. Hastaneye bir kafe yapılmıştı, buna karşılık iskanın çözüldüğünü duydum. Oğuz Kaçmaz 'gölge başkan' gibi tüm yetkiler ondaydı. İstifa etmemde de etkisi vardı. Ekip değişikliği sebebi teknik yetersizliği olarak gördük. Benim danışmanlık sürecimde iskanla ilgili sıkıntı olduğunu ve nasıl çözüleceği konusunda İlker geldi. '2 yolu var tadilat ruhsatı ve yıkıp düzeltme' dedim 'Ne kadar tutar' dedi? 'Bin ile bin 500' dedim. Daha sonra belediye başkanımız sordu. Başkana tadilat ruhsatı olması gerektiğini ilettim. 'İlker Özgür'e işini hallettin mi' diye sorduğumda bana "Başka şekil hallediyorum" dedi. İlker bana WhatsApp konuşmasında 'Oğuz Kaçmaz'a 15 bin dolar verdim' dedi. Duyduğum usulsüzlüklerin Oğuz Kaçmaz tarafından yapıldığını duydum" dedi. Savunmasının ardından sanık müdafilerinin sorularını yanıtlarken, "Kendimi sorgulanıyormuş gibi hissettim. Böyle oluyor mu başkanım?" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Vural Durmuş, Abdulhamit Kanmaz'la Kartal Adliyesi nezarethanesinde aralarında geçen konuşmayı da anlattı. "Abdulhamit Kanmaz, Kartal Adliyesinde nezarethanedeyken 1,5 milyon lirayı poşet içinde kendisine gelen bir kişiye verdiğini söyledi ama ben kime, ne için verildiğini bilmiyorum." dedi.

SANIK YAKINI DIŞARI ÇIKARILDI

İzleyici bölümünde bulunan sanık yakınlarının, sanıkların savunmaları sırasında hakaret içerikli söylemlerde bulunması üzerine avukatlar, söz konusu kişilerin duruşma salonundan çıkarılmasını mahkeme başkanından talep etti. Bu sırada izleyicilerden birinin "Kim daha şerefli, anlatsın" şeklinde sözler sarf etmesi üzerine mahkeme başkanı, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle söz konusu kişiyi salondan çıkardı.

"RÜŞVET OLDUĞUNU ANLAYINCA BAŞKANLA TARTIŞTIM"

Tutuksuz sanık Sercan Taşkaya, "Seçimi kazandıktan sonra Özgür Kabadayı bana özel kalemde teklifte bulundu, ben de kabul ettim. Benim ilk baştaki görevim vatandaşlardan şikayetlerini ilgili yerlere aktarmaktı, karşılama personeliydim aynı zamanda da. Oğuz Kaçmaz'ın ehliyeti yoktu, onun şoförlüğünü de yaptım. Birkaç olaya şahit oldum, ilk başta bunun rüşvet olduğunu bilmiyordum. Parçaları birleştirince anladım. Ağustos ayının sonlarına doğru Özgür Kabadayı Gönen Otel'e gidip Suzan'ı bulmamı söyledi. Ben gittim, Suzan Hanım'ı buldum. Odasına gittik, biraz sohbet ettikten sonra masasının altından kraft kağıt çıkarıp bana doğru uzatarak 'İstersen say' dedi. Para olduğunu fark ettim, para dolardı. 'Siz saydıysanız gerek yok, ben ellemek istemiyorum' dedim. Aldım, çıktım, Özgür Kabadayı'ya verdim. Rüşvet olduğunu anladıktan sonra Özgür Başkan'la tartıştım, bu tarz işlerin içinde olmak istemediğimi söyledim. Beni tehdit etti, 'Artık bu işlerin içindesin, yapacak bir şeyin yok' dedi' Bagajı açtığımda yaklaşık 20 adet tablet gördüm. Hamit Kanbaz bir gün elinde bir çantayla Başkan Bey'in odasına geldi. Geri çıktığımda elinde çantası yoktu. Daha sonra Özgür Başkan beni odasına çağırdı, 'Bu çantayı arabaya koy' dedi. İçinden de biraz para vererek 'Berna Başkan'a telefon al' dedi. Ben de telefonu aldım" diye konuştu. Sanıkların konuştuğu sırada yaşanan teknik aksaklık üzerine Berkant Acil, araya girerek mahkeme başkanına, "Size iyi bir organizatör lazım" dedi.

İLK DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, 7 sanığın dinlenmesinin ardından diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla 21 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da görülmeye devam edecek.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör