Şile Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Dava 2 Kasım’a ertelendi

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Özgür Kabadayı'nın da aralarında olduğu 11 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Salonda, Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve sanık yakınları da izleyici olarak yer aldı.

Tutuksuz sanık Yılmaz Urkun savunmasında, mart ayında yapılan seçimlerden sonra belediye içerisinde sürekli ekiplerin değiştirildiğini ve projelerin aksatıldığını öne sürdü.

Belediyedeki ruhsat işlemleri sırasında yaşanan süreci anlatan Urkun, tüm eksikliklerin tamamlanmasına rağmen dosyanın uzun süre sonuçlandırılmadığını söyledi.

Urkun, belediyenin ruhsat biriminde Evren Buçan ile yaptığı görüşmede kendisine 2 milyon liranın üzerinde bir tutarın yer aldığı "harç tablosu" gösterildiğini belirtti.

Rakamın ne anlama geldiğini sorduğunda Evren Buçan'ın "Bir numara işte, anlarsın" şeklinde karşılık verdiğini iddia eden Urkun, başvuru tarihi itibarıyla böyle bir harç ödenmesini gerektiren yasal işlem bulunmadığını, ruhsat dosyasındaki tüm eksikliklerin giderildiğini, gerekli onayların alındığını ve harçların yatırıldığını kaydetti.

Urkun, buna rağmen işlemlerin geciktirildiğini ve sonradan projede yeni eksiklikler bulunduğunun ileri sürüldüğünü anlattı.

İşlemleri tamamlanmış bir dosyanın sürekli yeni gerekçelerle bekletildiğini öne süren Urkun, süreçte mağdur edildiklerini savundu.

"BAŞKANIN SENDEN BİR TALEBİ VAR. KREŞ TALEBİ VAR"

Tutuklu sanık Murat Özdemir, ruhsat işlemlerinin yaklaşık 4 ay boyunca sonuçlandırılmadığını ve kendilerine herhangi bir yazılı eksiklik bildirilmediğini söyledi.

Özdemir, belediye yetkilisi Evren Buçan ile yaptığı görüşmede projedeki asansörler, emsal hesapları ve ortak alanlarda sorun bulunduğunun söylendiğini, ancak mimarlık şirketi yetkililerinin projede herhangi bir teknik eksiklik olmadığını belirttiğini aktardı.

Kavacık'ta Ali Şafak ve Evren Buçan'la yaptığı görüşmeyi anlatan Özdemir, şu beyanda bulundu:

"Akşam oraya gittiğimizde Ali Şafak ve Evren Buçan vardı. Bunu bana söyleyen Ali Şafak'tır. 'Başkanın senden bir talebi var. Kreş talebi var.' dedi. Ondan sonra ben kendisine sordum. 'Bu kreş ne kadarlık bir kreş?' dedim. '12 milyon, 15 milyon kaba iş yapacaksınız.' dediler bana. Ben de dedim ki onlara '12 milyonda bir, 1 milyonda bir. Bu inşaat şirketi böyle resmi olmayan hiçbir şeyi size vermez. Ben de zaten inşaat yapıp sözleşmem olduğu için zaten böyle bir şeye girmem. Ne varsa yazın kapatın bu konuyu o zaman.' dedim. Sonra biz oradan çıktık."

Sorunların çözülmemesi üzerine Özgür Kabadayı ile yaptığı görüşmesini de anlatan Özdemir, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Beni Fen işlerine davet ettiler. Saat 4-5 gibi gittim. Mert Bey diye biri vardı. Mert Bey dedi ki 'Başkanın odasına gel.' Başkanın odasına geldiğimde Evren Buçan ile Ali Şafak odadaydı. Direkt '12 milyonluk kreş için bu parayı siz mi talep ettiniz?' dedim. Özgür başkan da 'Evet ben.' dedi. Ben suç duyurusunda bulunacağımı söyledim orada. Ondan sonra Özgür Kabadayı ayağa kalktı Evren'e dedi ki 'Bu projeleri yapın, bakın, üzerinden geçin, imar kanunu neyse bu konuyu kapatın.' Evren ve mimarlık şirketi bu proje üzerinden çalışmaya başladı."

Savunması alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti. Mahkeme başkanı, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı 2 Kasım Pazartesi gününe erteledi.

Bugünkü duruşmada 5 sanık savunma yaparken, toplamda 44 sanığın savunması alınmış oldu.