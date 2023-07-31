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Giriş Tarihi: 31.7.2023 17:17 Son Güncelleme: 31.7.2023 17:30

İstanbul Şile'de denizde 28 top merimisi bulundu

Şile Sofular Köyü sahilinde denize giren vatandaşlar eski dönemlere ait 28 top mermisi bulundu. Ekipler tarafından mühimmatın çıkarılması için çarşamba günü çalışma yapılacağı belirtildi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul Şile’de denizde 28 top merimisi bulundu

İstanbul Şile Sofular Köyü plajında denize giren vatandaşlar su içinde top mermisi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri sahilde önlem alırken SAS ekipleri de denizde inceleme yaptı. Yapılan incelemede eski tarihli olduğu değerlendirilen 28 parça top mermisi tespit edildi. Mermilerin ilerleyen günlerde kontrollü şekilde imha edileceği belirtildi. Jandarma ekipleri de tedbir amaçlı Sofular Köyü plajını boşaltarak bölgede güvenlik önlemi aldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "28 Temmuz 2023 tarihinde saat: 09:00 sularında Şile İlçesi Sofular Mahallesi sahilinde deniz içerisinde patlamamış mühimmat bulunduğuna dair alınan ihbar sonrası bölge güvenlik çemberine alınmış, ancak hava koşulları nedeniyle dalış faaliyeti yapılamamıştır. 29 Temmuz 2023 günü icra edilen dalış faaliyetinde sahilden 10 metre uzaklıkta 1-1.5 metre derinlikte bölgeye dağılmış vaziyette 9 şüpheli cisim tespit edilmiştir. D.Z.K.K. SAS Grup Komutanlığı tarafından yapılan görüntü incelemeleri neticesinde şüpheli cisimlerin Top Mermisi olduğu belirlenmiştir" denildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ÇALIŞMA YAPILACAK

Açıklamanın devamında, "30 Temmuz 2023 günü saat:10:00 DZ.K.K. SAS Grup Komutanlığı SAS timi tarafından dalış icra edilmiş bahse konu mevkide en az 28 (yirmi sekiz) adet mühimmat tespiti yapılmış olup tespit edilen mühimmatlardan, karaya çıkarılması mümkün vaziyette olan 8 tanesi teşhis ve imha için Şile Nöbetçi Savcısı onayı dahilinde SAS timi tarafından SAS Grup Komutanlığı'na intikal ettirilmek üzere karaya çıkarılmıştır. SAS timleri tarafından bölgede tarama faaliyeti sürmekte olup tespit edilen mühimmatın imha işlemi, 1200 metrelik yarı çaplı sahada yerleşim yerlerinde ve plajlarda gerekli emniyet tedbirlerin alınmasına müteakip 02 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

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İstanbul Şile'de denizde 28 top merimisi bulundu
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