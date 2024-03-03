Silecek kıran ev sahibi 3 yıl hapisle yargılanacak

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ümraniye'ye giden Merve M. (31), aracını bir evin önüne park ederek ayrıldı. Aracının başına dönen kadın, sileceklerinin yerinde olmadığını gördü. İlk şoku atlatmasıyla birlikte sileceklerinin peşine düşen Merve M. çevredekilere sileceklerine ne olduğunu sordu.İddiaya göre, Merve M'nin arabasını park ettiği evin sahibi ve otomobil alım satım dükkanı işlettiği öğrenilen İbrahim D, park yerinin işgal edilmesine öfkelenerek genç kadının aracındaki silecekleri kırıp yere fırlattıktan sonra oradan uzaklaştı. Savcılığın yolunu tutan Merve M, şikayetçi oldu.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında ifade veren İbrahim D'nin silecekleri kendisinin kırdığını kabul ederken evinin önünün işgal ettiğini belirterek suçsuz olduğunu savundu.Savcılık ise görgü tespit tutanağı ve şüphelinin ikrar içeren anlatımı kapsamında İbrahim M.'nin suçlu olduğuna kanaat getirerek İbrahim D'ye "Mala zarar verme" suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.