Şile’de 6 restoran alev alev yandı: 3 yaralı

'CAN KAYBI YOK AMA MADDİ ZARAR ÇOK FAZLA'

Bir diğer restoran sahibi Bedrettin Kaya, yangını görerek ihbarda bulunduğunu belirterek, "Yatmak üzereyken bir patlama sesi duydum. Dışarı çıktığımızda dükkanların alevler içinde yandığını gördük. Jandarma geldi ve yardımcı oldu. İtfaiyeyi aradık, onlar da geldi. Allah'a şükür can kaybı yok ama maddi zarar çok fazla. İnsanlar burada mağdur oldu. Emekleri, malları, dükkanları yandı gitti. Farklı bir yangındı. Can kaybı olmaması sevindirici ama 4 dükkan tamamen yandı, 2 dükkan ise ağır hasar gördü." dedi.