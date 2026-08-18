Haberler Yaşam Haberleri Şile'de denizde kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu!
Giriş Tarihi: 18.08.2026 16:32

Şile'de denizde kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu!

Şile’de 2 gün önce denizde kaybolan Abdurrahman Muhammadoğlu'nun cesedi (54) sahil güvenlik ekipleri tarafından suda bulundu.

DHA Yaşam
Şile’de denizde kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu!
  • ABONE OL

Olay, 16 Ağustos günü saat 15.15 sıralarında Şile Macera Parkı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren 5 kişi bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ KURTARILDI

Ekiplerin çalışmaları sonucu 4 kişi denizden kurtarılırken, açığa doğru sürüklenen Abdurrahman Muhammadoğlu ise gözden kayboldu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri botla denizde arama çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, Şile Karakiraz mevkii ve çevresinde aramalar yoğunlaştırıldı. A.M.'nin yakınlarının sahildeki bekleyişi sürerken, ekiplerin kayıp kişiyi bulmak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.

CESEDİ BULUNDU

Abdurrahman Muhammadoğlu'nun cesedi sahil güvenlik ekipleri tarafından suda bulundu. Muhammadoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ŞİLE #SAHİL GÜVENLİK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Şile'de denizde kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA