Silivri açıklarında erkek cesedi bulundu

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 Eylül'de Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemi ile çarpışarak batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli kargo gemisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bölgede kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Savcılık, cesedin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiğini bildirdi.