Haberler Yaşam Haberleri Silivri'de alevlere teslim olan İETT otobüsü küle döndü
Giriş Tarihi: 12.11.2026 01:27

Silivri'de alevlere teslim olan İETT otobüsü küle döndü

Silivri, TEM Otoyolu’nda seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA DHA
Silivri’de alevlere teslim olan İETT otobüsü küle döndü
  • ABONE OL

Yangın, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri mevkisinde İETT otobüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT otobüsü, motor kısmından alev aldı. Bunun üzerine otobüsün şoförü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekipleri bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İçerisinde yolcu bulunmadığı öğrenilen otobüsteki alevler, itfaiyenin müdahalesi söndürüldü. Yangının ardından otobüs kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

#TEM OTOYOLU #İETT #SİLİVRİ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Silivri'de alevlere teslim olan İETT otobüsü küle döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA