Haberler Yaşam Haberleri Silivri'de kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 15.11.2026 15:39

Silivri'de kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Silivri TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde seyir halindeki 2 otomobilin çarpışması sonucu araçta sıkışan 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Silivri’de kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
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Silivri'de saat 13.00 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 07 AHC 321 ve 59 MA 2176 plakalı otomobiller henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

3 KİŞİ SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

Kaza sonrası otomobilde bulunan kişiler aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SİLİVRİ

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Silivri'de kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
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