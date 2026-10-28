Silivri’deki gemi faciasında yeni gelişme: Başsavcılık açıkladı! Bir erkek cansız bedeni bulundu

İstanbul Silivri açıklarında 2 eylülde gerçekleşen deniz faciasında, 4 bin ton rulo sac taşıyan "TUĞBERK İMAMOĞLU" isimli kargo gemisi, kimyasal tankeri "ALSU" ile çarpışarak sadece 11 dakika içinde Marmara'nın karanlık sularına gömülmüştü. 10 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.

CANSIZ BEDEN BULUNDU

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, başsavcılıktan açıklama geldi. Açıklamada, "02.09.2026 tarihinde Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan M/T ALSU ile TUGBERK İMAMOĞLU isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan TUGBERK İMAMOĞLU isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; Yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında olay bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cansız bedenine daha ulaşılmıştır. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla yapılacak ölü muayene işlemine müteakip Adli Tıp Kurumuna sevk edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

KAPTAN YAŞAR KAYHAN'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Silivri açıklarında bir cansız erkek bedenine daha rastlanmıştı. Gemi mürettebatların yakınlarından alınan kan ve DNA örnekleri ile bulunan cesedin DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda cesedin kayıp olan birinci kaptan Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlenmişti.

Soruşturmanın titizlikle sürdüğü belirtildi.