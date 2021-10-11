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Giriş Tarihi: 11.10.2021 12:22

Silobasa çarpan futbolcu hayatını kaybetti

İHA
Silobasa çarpan futbolcu hayatını kaybetti

Bartın'da park halindeki silobasa çarpan amatör futbolcu yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sercan Aydeniz yönetimindeki 74 AAL 155 plakalı Renault otomobil Gölbucağı mevkiinde park halinde olan 06 FU 1904 plakalı silobasa arkadan çarptı. Kaza sonrası motor kısmından alevler yükselen otomobile Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan ve otomobilde sıkışan sürücüsü Sercan Aydeniz itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Aydeniz, 112 ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aydeniz'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Aydeniz'in futbolcu olduğu, 2019'da Zonguldak 1. amatör küme takımlarından Çaycuma Nebioğlu Gençlikspor futbol takımında forma giydiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Silobasa çarpan futbolcu hayatını kaybetti
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