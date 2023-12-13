Silopi’de Kur’an-ı Kerim’i yırtan kişi tutuklandı

Olay akşam saatlerinde 2. Cadde üzerinde gerçekleşti. İ.B. (34) adındaki genç elindeki Kur'an-ı yırtarak küfürler savurunca vatandaşların tepkisi ile karşılaştı.

Polisler tarafından kaymakamlık binasına kaçırılan İ.B. linç edilmekten son anda kurtuldu. Olay yerine gelen Kaymakam Cihat Koç ve Silopi İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir vatandaşları sakinleştirerek dağılmalarını istedi.

Güvenlik önlemleri altından zırhlı araçla Kaymakamlık binasından alınan İ.B. ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahsın emniyette 12 suç kaydığı bulunduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi.

Şahsın emniyete götürülmesin ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

VALİLİKTE AÇIKLAMA: GÖZALTINA ALINDI

Şırnak Valiliği, Silopi ilçesinde Kuran-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırı olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 15.00 sıralarında Silopi Kaymakamlığı önünde İ.B. adlı şahıs tarafından kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'i yırtma girişiminde bulunulmuş olup ilgili kişi kaymakamlık girişindeki nöbetçi polisler tarafından müdahale edilerek engellenmiştir. Olayı ve şahsı protesto etmek amacıyla kaymakamlık önünde toplanan çok sayıda vatandaş bir süre sonra olaysız olarak dağılmıştır. İlgili şahıs gözaltına alınarak adli ve idari tahkikata başlanılmıştır."

Gözaltı işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan İ.B tutuklanarak cezaevine gönderildi.