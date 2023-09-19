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Giriş Tarihi: 19.9.2023 08:47 Son Güncelleme: 19.9.2023 08:54

Sınavsız ehliyet hayali pahalıya mal oldu

Sınavsız ehliyet vaadiyle insanları ağına düşüren dolandırıcılar yine sahneye çıktı. Suç olmasına rağmen kolay yoldan ehliyet almak isteyen vatandaşlar, dolandırıcıların sınavsız ehliyet vaatlerine kanmaya devam ediyor. Kanser hastası Güldane Ateş de oğluna ehliyet almak için tedavi parasını dolandırıcılara kaptırdı.

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Sınavsız ehliyet hayali pahalıya mal oldu

Sosyal medya hesaplarından sınavsız ehliyet ilanlarıyla ehliyet almak isteyenleri tuzağa düşüren dolandırıcılar talep ettikleri parayı tahsil ediyor. Parayı verip vaat edilen ehliyet gelmeyince dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar ise soluğu karakolda alıyor. Adana'da ikamet eden kanser hastası Güldane Ateş de sınavsız ehliyet vaat eden dolandırıcıların kurbanlarından biri. Oğluna ehliyet almak için sosyal medyada gördüğü ilana kanan Ateş, dolandırıcılara tam 14 bin lira kaptırdı. Parayı göndermesine rağmen ehliyet gelmeyince dolandırıldığını kavrayan Ateş, karakola giderek şikâyetçi oldu. Başlangıçta dolandırıcıların çok inandırıcı konuştukları için şüphelenmediğini söyleyen Ateş, ilerleyen süreçte dolandırıldığını fark ettiğini söyledi.

HEM DOLANDIRDILAR HEM DALGA GEÇTİLER

Sosyal medyada "sınavsız ehliyet" ismiyle açılan hesaplardan biriyle iletişime geçen Ateş, kendisini yönlendiren dolandırıcıların yönlendirmelerini harfiyen yerine getirdi. Ancak dolandırıcılar Ateş'i yapılan işlem sisteme düşmedi, yakında ehliyetiniz e-devlette görülür diyerek oyaladı. Ateş, dolandırıcıları sıkıştırmaya başlayınca, "sizin kadar sabırsız birini görmedim, eğer böyle olacağını bilseydim yemin ederim kaydınızı oluşturmazdım bakın ben sizin için uğraşıp duruyorum" cevabını aldı. Ateş'in dolandırılmaktan korktuğunu yazması ve üzüldüğü söylemesinin ardından ise dolandırıcılar "Yanınızda olsaydım keşke o üzüntünüzü alırdım" diyerek dalga geçtiler. Ateş, dolandırıcıların Balıkesir'de bulunan bir sürücü kursunun görsellerini kullanarak insanları kandırdığını söyleyen Ateş, ilgili sürücü kursuna ulaştığını ancak onların da konuyla ilgilenmediklerini dile getirdi. Ateş, kimsenin özellikle sosyal medyadaki bu tür ilanlara itibar etmemesi gerektiğini söyledi.

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Sınavsız ehliyet hayali pahalıya mal oldu
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