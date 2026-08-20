Sındırgı yangını 20 saatin ardından kontrol altına alındı

Sındırgı ilçesine bağlı Düvertepe Mahallesi mevkiinde dün saat 13.00 sıralarında kara yolunda seyir halindeki bir araçta yangın çıkmış, alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçramıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ve hava unsuru sevk edilmişti. Alevleri kontrol altına almak başlatılan yoğun mücadelede, 7 uçak ve 8 helikopter olmak üzere toplam 15 hava aracı görev alırken; karadan ise 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer, 2 ambulans ve 300 personel görev aldı. Gece boyunca Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çevre illerden gelen takviye ekiplerle yangına karadan müdahale etti. Sabahın ilk ışıkları ile havadan mücadele yeniden başladı. Yangın, 20'nci saatte kontrol altına alındı.

OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil Vatan için verdiğimiz mücadelede bizlere destek olan gönüllülerimize, kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, STK'larımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi.