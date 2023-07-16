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Giriş Tarihi: 16.7.2023

Sinema ve tiyatro oyuncusu Tanju Tuncel hayatını kaybetti

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sinema ve tiyatro oyuncusu Tanju Tuncel hayatını kaybetti
Sinema ve tiyatrolarda sayısız dizi, film ve oyunda rol alan Tanju Tuncel yaşlılığa bağlı geçirdiği hastalık nedeniyle 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.
'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3' başta olmak üzere birçok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyununda rol alan usta sanatçının ölüm haberini sanatçı dostları sosyal medya hesabından duyurdu. Ata Demirer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımda tanıdığım en naif, en kendine has insanlardan... Hani kimisi 'Ben buradayım' der, 'Bana bakın!' der, 'Ben!' der... O hiç öyle değildi. Nur içinde yat Tanju Abla. Filmlerimiz, hatıralarımız baki..." ifadelerini kullandı.
Tuncel'in cenazesinin bugün İstanbul Erenköy Galip Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

TANJU TUNCEL KİMDİR?
Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 Şubat 1940'ta doğdu. Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde okudu. 1963'te Şehir Tiyatroları Gençlik Tiyatrosu'na başladı. Şehir Tiyatroları'nda oynadığı ilk oyun 'Otelci Kadın'dır. 25 Mart 1964 tarihinde Necdet Yakın'la evlendi.
Don Rosita adlı oyunu Ayşe Emel Mesci ile birlikte sahneye koydu. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra seslendirme çalışmaları yapmış, sinema, TV dizileri ve reklam filmlerinde oynamıştır. 1979 yılında 'Kanlı Düğün' oyunuyla Avni Dilligil en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

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Sinema ve tiyatro oyuncusu Tanju Tuncel hayatını kaybetti
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