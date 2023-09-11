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Giriş Tarihi: 11.9.2023 12:08 Son Güncelleme: 11.9.2023 12:26

Sınırda duvar çalışmaları hız kazandı

İran sınırına kaçak geçişleri önlemek için inşa edilecek duvar çalışmaları kış gelmeden tüm hızıyla devam ediyor.

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Sınırda duvar çalışmaları hız kazandı

Yasa dışı kaçak geçişlerin engellenmesi için 2 yıl önce Van-İran sınır hattında planlanan 295 kilometrelik beton duvarın Çaldıran ve Özalp ilçelerindeki 140 kilometresi tamamlandı. Bir başka sınır ilçesi Başkale'de de çalışmalar sürüyor. Sınır yalnızca duvar ile değil jiletli tel ve hendekler ile de korunacak. Güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalar yol ve kule yapımını da kapsıyor. Kaçak geçişlerin engellenmesi için 2021'de, Van-İran sınır hattındaki 295 kilometrelik bölümdeki çalışmalarda, Çaldıran ve Özalp ilçeleri sınırlarındaki 180 kilometrelik beton duvarın 140 kilometrelik kısmı tamamlandı. Geriye kalan 40 kilometrelik duvar örme çalışmaları ise sürüyor. Mevsim şartları kışa evrilmeden devam eden çalışmalar hızlandı. Bölgede yüzlerce personel ve iş makinası görev yapıyor.

MAYINLAR DA TEMİZLENİYOR

Başkale-İran sınır hattındaki 125 kilometrelik duvar örme çalışmaları da devam ediyor. 4 metre yüksekliğindeki duvarların üzeri 3 metre jiletli telle örülürken, diğer taraftan da hendekler kazılıyor. Yol ve kulelerin de yapıldığı bölgede çalışmaların tamamlanmasıyla da güvenlik personelleri 7 gün 24 saat nöbet tutup devriye gezmeye devam edecek. Güvenlik duvarı çalışmalarının olduğu yerlerdeki taramalarla da bölge mayınlardan temizleniyor. Öte yandan Özel Hareket polisleri de bölgede önlem alıyor.

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Sınırda duvar çalışmaları hız kazandı
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