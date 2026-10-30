Sınırı aşan aileye mahremiyet uyarısı

Anne ve babaların sosyal medyada çocuklarının özel hayatını takipçi sayısı ve ticari kaygılarla teşhir etmesi her geçen gün tepkiyi yükseltiyor.

Çocukların en mahrem anlarının bile bu uğurda feda edilmesine karşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan emsal teşkil edecek bir müdahale geldi.

Bunun son örneği, oğlunun sünnet işlemi sırasında kaydettiği mahrem görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan fenomen Özlem Öz oldu. Kamuoyunda yükselen haklı tepkilere kayıtsız kalmayan bakanlık, içeriğin kaldırılması ve hesaba erişim engeli getirilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu. Talep mahkemece kabul edilerek ilgili hesaba erişim engeli getirildi.

AİLENİN SINIRSIZ YETKİSİ YOK

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, çocukların doğdukları ilk günden itibaren gelişim süreçlerinin, aile içi ilişkilerinin, sağlıkla bağlantılı deneyimlerinin ve özel yaşamlarına ilişkin çeşitli anların sosyal medya içeriğine dönüştürülmesinin özel hayatlarının gizliliği ve kişilik hakları yönünden risk barındırdığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Velayet hakkı, ebeveynlere çocuklarının özel hayatı ve beden mahremiyeti üzerinde sınırsız bir tasarruf yetkisi tanımamaktadır. Bu hakkın kullanımında çocuğun üstün yararının gözetilmesi esastır. Ebeveynlerin rızası, çocukların mahremiyetini ihlal eden paylaşımları hukuka uygun hâle getirmemektedir. Çocukların mahremiyetinin dijital ortamlarda da korunması; ebeveynlerin, içerik üreten ve paylaşan kişilerin, platformların ve ilgili tüm tarafların sorumluluğundadır" ifadelerine yer verildi.