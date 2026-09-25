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Giriş Tarihi: 25.09.2026 17:43

Sınırları aşan vefa: Neşet Ertaş için 432 rakımlık Gönül Dağı'na çıktılar

Bozkırın Tezenesi büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ın yüreklere dokunan türküleri, vefatının yıl dönümünde bu kez Gönül Dağı'nın zirvesinden dünyaya yankılandı. Büyük usta için memleketi Kırşehir'de düzenlenen anma yürüyüşü, bu yıl dört farklı ülkeden gelen gençlerin katılımıyla uluslararası bir vefa buluşmasına dönüştü.

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CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Sınırları aşan vefa: Neşet Ertaş için 432 rakımlık Gönül Dağı’na çıktılar
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Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Kırşehir GSM destekleriyle Kaman'da düzenlenen "Neşet Ertaş'ı Anma Gönül Dağı Yürüyüşü" uluslararası katılıma sahne oldu. Adını ustanın bestesinden alan Demirli Köyü'ndeki 432 rakımlı zirveye yapılan tırmanışa; Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Rusya'dan öğrenciler de eşlik etti. Farklı coğrafyalardan gelip büyük ustaya duydukları ortak sevgide buluşan gençler, zorlu tırmanışın ardından Gönül Dağı'nın zirvesine ulaştı. Neşet Ertaş'ın unutulmaz eserlerini hep bir ağızdan söyledi.

Azerbaycanlı öğrenciler, efsane ismin tüm Türk dünyası için taşıdığı birleştirici güce dikkat çekerek, "Onun türkülerini sadece Türkiye'de değil, kendi memleketimizde de dinleyerek büyüdük. Bugün onun anısına doğduğu topraklarda, yıllarca türkülerinde anlattığı Gönül Dağı'nın zirvesinde olmak bizim için çok anlamlıydı. 'İki devlet, tek millet' şiarıyla büyük ustayı kendi türküleriyle andık." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#KIRŞEHİR

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