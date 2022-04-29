Sinop Valisi açıkladı: Kurvaziyer ve yat limanı yapılacak

"NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞU RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA ORTAYA ÇIKTI"

Vali Karaömeroğlu, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden sıcak savaş sonrası yat limanının gerekliliğinin ve öneminin anlaşıldığını vurguladı. Geçmiş dönemde çok sayıda kruvaziyer gemiyi ağırlayan Sinop limanı için hazırlıklara başlanan projeyle ilgili çalışmalardan bahseden Karaömeroğlu, "Sinop kruvaziyer ve yat limanı yapılmasıyla ilgili bir Ulaştırma ve Altyapı 9. Bölge Müdürlüğü'yle bir çalışmamız var. Şuan etüt ve taslak proje çalışmamız devam ediyor. İnşallah Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu geldiğinde bu projenin önümüzdeki sene proje ihalesi aşamasına getirilmesi ve yatırım programına alınması için bir girişimimiz olacak. Turizmle ilgili daha önceden beri yat limanı projemiz vardı, önce ön limanda yapmak istedik Cezaevi surları ile denizi buluşturarak. Orada sit problemi ve kurul karşımıza çıktı. Yat limanı da vardı o projenin içerisinde, sit alanında yapamayınca açık denize doğru böyle bir projeye çevirdik. Hem kruvaziyer gemileri için yeni bir Mendirek yapalım dedik, hem günümüzde artık ne kadar önemli olduğu bu Rusya-Ukrayna savaşında ortaya çıktı, yat limanını zamanında yapmış olsaydık bu Sinop yat limanı çok işler halde olurdu. Rus ve Ukraynalı oligarkların yatlarını bıraktığı bir yat limanı olurdu. Ne kadar hızlı karar verir ve yaparsak inşallah gelecekte bu yat turizminde gereken payı alırız inşallah" şeklinde konuştu.