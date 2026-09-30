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Giriş Tarihi: 30.09.2026 21:25 Son Güncelleme: 30.09.2026 21:29

Sinop'ta alabora olan teknede facia: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp

Sinop'un Lala köyü sahilinde iki polis memurunun bulunduğu teknenin alabora olması sonucu denizde arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Kazada bir polis memuru hayatını kaybederken, kayıp diğer polis memurunu arama çalışmaları ise sürüyor.

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AA
Sinop’ta alabora olan teknede facia: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp
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Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Yalıkavak köyü açıklarında iki kişinin bulunduğu teknenin alabora olduğu yönünde ihbar geldiği belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Jandarma Komutanlığı ekiplerin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın bulunması ve kurtarılması amacıyla derhal arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Yürütülen çalışmalar kapsamında bahse konu ihbardaki kazazedelerin Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polis memurunun olduğu anlaşılmıştır. Kazazedelerden polis memurumuz O.G.Y. ekipler tarafından kıyıya çıkarılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen polis memurumuz kurtarılamamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kayıp polis memuru N.Ş'nin bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarının, Sahil Güvenlik Komutanlığının hava destekleri, Deniz Polisi ve Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda sürdürüldüğü kaydedildi.

#SİNOP #SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
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Sinop'ta alabora olan teknede facia: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp
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