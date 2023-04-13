Sinop’ta kamu araçlarına sahte fatura yolsuzluğuna 7 tutuklama

Yapılan incelemelerde kamu kurum araçlarına verilen piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL'yi bulan 90 bin litre akaryakıtın, sahte faturalar kesilerek birden çok kez ücret alındığı, akaryakıtın faturası kesilerek istasyondan çıkışı gösterilip bidonlara doldurularak başka kişilere elden satıldığı anlaşıldı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin ikametlerinde yapılan incelemelerde bidonlara doldurulmuş 60 litre akaryakıt, 1 adet tabanca, 3 adet elektronik kayıt ünitesi, suç unsuru dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan O.Ç, M.Ö.Ç, S.B, Ü.K, M.A, H.K. ve C.Ö. emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.