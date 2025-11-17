Haberler Yaşam Haberleri Sinop'ta korkunç kaza! Otomobil TIR'a arkadan çarptı: Öğretmen hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 17.11.2025 18:13

Sinop'ta otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, otomobilin sürücüsü öğretmen Engin Sipahi, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sinop-Samsun kara yolunda meydana geldi. Engin Sipahi yönetimindeki 34 PG 4579 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 06 CNB 263 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki Sipahi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilin hurdaya dönen kısmında sıkışan Sipahi'yi çıkarmak için çalışma başlattı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sıkışan sürücü, araçtan çıkarılmasının ardından kaza yerinde hayatını kaybetti. Engin Sipahi'nin, Sinop Özel Eğitim Meslek okulunda Özel Eğitim Öğretmeni olduğu belirtildi.

