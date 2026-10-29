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Giriş Tarihi: 29.10.2026 19:04

Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama!

Sinop’ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Boyabat Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda kıskıvrak yakalanan 3 kişi işlemlerinin ardından tutuklandı.

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İHA
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama!
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Boyabat Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği ortak operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, bugün güvenlik önlemleri altında Boyabat Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkeme kararının ardından polis ekipleri tarafından adliyeden alınan 3 şahıs, Sinop Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

#SİNOP
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Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama!
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