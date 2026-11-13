Sır cinayeti parmak izi aydınlattı

Bursa'da, inşaat işçisi Turgut Taşdemir'in kan davası nedeniyle öldürüldüğü olaya karışan zanlı, dosyanın 18 yıl sonra yeniden açılmasının ardından, olayda kullanılan otomobildeki parmak izlerinden tespit edildi. Kan davası nedeniyle memleketi Muş'tan Bursa'ya taşınan 2 çocuk babası inşaat işçisi Turgut Taşdemir (39), 2 Temmuz 2008'de bir otomobilden açılan ateş sonucu başına isabet eden 3 kurşunla hayatını kaybetti. Şüphelilerin 16 GA 454 plakalı otomobille kaçtığı belirlendi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler İzmir Yolu üzerinde aracı terk edip kaçtı. Ancak polis şüphelilerden İlhan Kandemir ve Yusuf Akbalık'ı, kısa sürede yakaladı. Cinayete ilişkin yargılama sırasında otomobilde İlhan Kandemir ve Yusuf Akbalık dışında üçüncü bir kişinin daha bulunduğu belirlendi. Ancak bu kişinin kimliği dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle tespit edilemedi.

DOSYA TEKRAR AÇILDI

Adalet Bakanlığının aydınlatılamayan dosyaları yeniden ele almaya başlaması çerçevesinde, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı tekrar açtı. Günümüzde sıklıkla kullanılan APFTS sisteminden yararlanan ekipler, otomobilin sol arka kapısının iç yüzeyinden alınan iki parmak izini yeniden inceledi. Yapılan karşılaştırmada parmak izlerinin Mehmet Akbalık'a ait olduğu tespit edildi. Savcılık, Akbalık'ın cinayete yardım ettiği kanaatine vararak, cezalandırılmasını istedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör