Sıradan banyoları lüks gösteriyor! Dekorasyonda yeni akım büyüyor

Ev dekorasyonunda değişen tasarım anlayışı banyolara da yansıyor. Bir dönem beyaz fayanslar, parlak yüzeyler ve standart duş alanlarıyla şekillenen banyo tasarımları, yerini daha doğal ve bütünlüklü görünümlere bırakıyor.
Banyo dekorasyonunda öne çıkan yeniliklerden biri mikro beton uygulamaları oluyor. Duvarlarda, zeminlerde ve farklı yüzeylerde kullanılabilen bu kaplama, derzsiz ve kesintisiz görünümüyle banyolara modern bir hava katıyor.
Özellikle sade ve minimalist tasarımlardan hoşlananların ilgisini çeken mikro beton, yüzeylerde bütünlük oluşturmasıyla dikkat çekiyor. Gri, bej ve toprak tonlarıyla uygulanabilen bu tasarım, banyolarda daha sakin ve doğal bir atmosfer yaratılmasına yardımcı oluyor.
Yeni dönem banyo tasarımlarında yalnızca kaplama malzemeleri değil, renk ve detaylar da değişiyor. Soğuk beyaz ve gri tonlarının ağırlıklı olduğu tasarımların yerini daha sıcak renkler, ahşap detaylar ve doğal taş görünümleri alıyor.
Yuvarlak aynalar, sade lavabo üniteleri, yumuşak aydınlatmalar ve bitkiler de bu dekorasyon anlayışını tamamlayan unsurlar arasında yer alıyor. Böylece banyolar, yalnızca günlük ihtiyaçların karşılandığı alanlar olmaktan çıkarak dinlenme ve rahatlama hissi veren mekanlara dönüşüyor.
Bütünlüklü yüzeyler ve sade tasarım detayları, özellikle küçük banyolarda daha ferah bir görünüm elde edilmesine yardımcı olabiliyor. Az derzli yüzeyler, doğru aydınlatma ve açık renk tercihleri alanın daha geniş algılanmasını sağlayabiliyor.
Ancak mikro beton gibi kaplamalarda uygulama kalitesi büyük önem taşıyor. Banyo gibi sürekli neme maruz kalan alanlarda uygun ürün seçimi, doğru su yalıtımı ve profesyonel uygulama ihmal edilmemeli. Kullanılacak yüzeyin kaymazlık özelliği de özellikle duş ve zemin bölümlerinde dikkate alınmalı.