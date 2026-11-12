Sıradan banyoları lüks gösteriyor! Dekorasyonda yeni akım büyüyor

Fayansların yerini daha bütünlüklü yüzeyler alıyor

Banyo dekorasyonunda öne çıkan yeniliklerden biri mikro beton uygulamaları oluyor. Duvarlarda, zeminlerde ve farklı yüzeylerde kullanılabilen bu kaplama, derzsiz ve kesintisiz görünümüyle banyolara modern bir hava katıyor.

Özellikle sade ve minimalist tasarımlardan hoşlananların ilgisini çeken mikro beton, yüzeylerde bütünlük oluşturmasıyla dikkat çekiyor. Gri, bej ve toprak tonlarıyla uygulanabilen bu tasarım, banyolarda daha sakin ve doğal bir atmosfer yaratılmasına yardımcı oluyor.