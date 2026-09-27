Sırbistan-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi maçı şifresiz kanalda!

UEFA Uluslar Ligi maratonunda heyecan A Ligi gruplarındaki kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Gruptaki yerlerini sağlamlaştırmak isteyen Sırbistan ve Hollanda milli takımları, Rajko Mitić Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise Sırbistan - Hollanda maçı tarihi, saati ve yayın kanalını merakla araştırıyor.
Sırbistan-Hollanda Uluslar Ligi maçı 27 Eylül 2026 Pazar günü, TSİ ile saat 19.00'da başlayacak.
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Uluslar A Ligi karşılaşmalarından olan Sırbistan-Hollanda maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.