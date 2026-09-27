Sırbistan-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi maçı şifresiz kanalda!

UEFA Uluslar Ligi maratonunda heyecan A Ligi gruplarındaki kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Gruptaki yerlerini sağlamlaştırmak isteyen Sırbistan ve Hollanda milli takımları, Rajko Mitić Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise Sırbistan - Hollanda maçı tarihi, saati ve yayın kanalını merakla araştırıyor.