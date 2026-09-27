Haberler Yaşam Haberleri Sırbistan-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi maçı şifresiz kanalda!
Giriş Tarihi: 27.09.2026 13:35 Son Güncelleme: 27.09.2026 13:40

Sırbistan-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi maçı şifresiz kanalda!

UEFA Uluslar A Ligi 2. grup mücadelesinde Sırbistan ile Hollanda Belgrad'da karşı karşıya geliyor. Grupta ilk galibiyetini hedefleyen iki ekibin karşılaşması naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Peki, "Sırbistan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" İşte kritik mücadelenin detayları...

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Sırbistan-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi maçı şifresiz kanalda!
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UEFA Uluslar Ligi maratonunda heyecan A Ligi gruplarındaki kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Gruptaki yerlerini sağlamlaştırmak isteyen Sırbistan ve Hollanda milli takımları, Rajko Mitić Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise Sırbistan - Hollanda maçı tarihi, saati ve yayın kanalını merakla araştırıyor.

SIRBİSTAN-HOLLANDA ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sırbistan-Hollanda Uluslar Ligi maçı 27 Eylül 2026 Pazar günü, TSİ ile saat 19.00'da başlayacak.

SIRBİSTAN-HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Uluslar A Ligi karşılaşmalarından olan Sırbistan-Hollanda maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A SPOR CANLI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI

19.00 Sırbistan – Hollanda (A Spor)

21.45 Norveç – Portekiz (A Spor)

21.45 Almanya – Yunanistan (A Haber)

A SPOR CANLI İZLE EKRANI

ASpor CANLI YAYIN
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Sırbistan-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi maçı şifresiz kanalda!
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