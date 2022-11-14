Sırbistan Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Sırbistan Türkiye basketbol maçı canlı izle!

Dünya Kupası elemeleri 4. Maçında Sırbistan karşısında olacak 12 Dev Adam, deplasmanda Belgrad Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda ter dökecek. Sırbistan Türkiye basketbol maçı canlı izle ekranı yayında olacak. Heyecanlı karşılaşmada Sertaç Şanlı, Furkan Haltalı ve Doğuş Özdemiroğlu olmayacak. Öte yandan karşı takımda da önemli eksikler var. Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda sorusu gündemden düşmüyor. Peki, Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Sırbistan Türkiye basketbol maçı canlı izle!