‘Sırf barışmıyor diye öldürdü’

Samsun'da geçtiğimiz yıl Huriye Özkan (44), ayrıldığı sevgilisi Ömer Teker tarafından (50) parkta acımasızca katledildi. O vahşet anlarına şahit olan Özkan'ın kızı Nesrin Özkan (18) da cani tarafından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan ve tutuklu olarak yargılanan cani Ömer T., 16 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Mahkeme öncesi Sabah'a konuşan Nesrin Özkan, "Hayatı bize zindan ediyordu. Şiddet ve zorbalıklardan ötürü uzaklaştırma kararı talep ettik. Fakat kararın ardından annemi öldürmekle tehdit etmeye başladı" dedi. Genç kız, "Yaşadığımız binada birkaç saat saklanıp, annem geldiğinde zorla parka götürmüş. O sırada annemle telefonda konuşuyordum. Koşarak annemin yanına gittim. Annemi bıçakladığını görünce engel olmak istedim, beni de yaraladı. Sırf barışmıyor diye annemi öldürdü" ifadelerini kullandı.

'ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'

Şahit olduğu vahşeti hafızasından silemediğini aktaran genç kız, katil zanlısının iftira ve yalan yanlış ifadelerle cezadan kurtulmaya çalıştığını belirterek "İftiralarla cezadan kurtulmaya çalışıyor. Ama son nefesime kadar bu olayın takipçisi olacağım. Onun mezarında rahat uyuması için elimden geleni yapacağım" dedi.