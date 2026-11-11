Şirinler çetesine polisten darbe

Adana polisi kamuoyunda "Aksoylar (Şirinler)" olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlendi. 4 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alındı.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Adana polisi liderliğini Mehmet Şirin Aksoy'un yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Suç örgütünün başta Adana olmak üzere kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, diğer suç örgütleriyle silahlı çatışmalara girdikleri, örgüt adına tahsilat faaliyetleri yürüttükleri ve ceza infaz kurumlarında bulunan örgüt mensuplarına maddi destek sağladıkları tespit edildi

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Yapılan teknik-takip ve fiziki takiplerin ardından operasyon için düğmeye basıldı.45'i silahlı suç örgütü, 44'ü ise örgüt mensuplarıyla bağlantılı olan 89 şüpheli tespit edildi. Adana merkezli 4 ilde şafak vakti eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda 61 şüpheli gözaltın alındı.

POLİS VE ÇELİK YELEKLERİ BULUNDU

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde polis ve çelik yeleklerinin bulunması dikkat çekti. Aramalarda 15 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, çok sayıda fişek ve dijital materyal ele geçirildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör