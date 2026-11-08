Sirke ve tuzdan önce kavanoza bunu ekleyin: Turşuyu taş gibi yapan berrak su sırrı

Turşu kurarken sebzelerin erimesi ve suyunun bulanık bir beyazlığa bürünmesi genellikle kontrolsüz fermente sürecinden kaynaklanır. İnce tuz kullanımı, sebzelerin yeterince yıkanmaması veya musluk suyunun içerdiği kireç ve klor, bakteri dengesini bozarak sebzeleri yumuşatır. Bu durum hem turşunun lezzetini kaçırır hem de ömrünü kısaltır.
Usta turşucuların yıllardır vazgeçmediği en önemli adım, kavanozun tabanına 5–6 adet çiğ nohut yerleştirmektir. Çiğ nohut, içerdiği doğal nişasta ve maya kültürü sayesinde fermente sürecini dengeli bir şekilde başlatır. Suyun beyazlaşmasını engelleyerek cam gibi berrak kalmasını sağlayan bu yöntem, aynı zamanda sebzelerin dokusunu korur.
Nohut ile başlatılan maya sürecini desteklemek için kavanozun üst kısmına birkaç adet taze üzüm yaprağı veya vişne yaprağı koymak sebzelerin sertliğini korur. Yapraklarda bulunan doğal tanen maddesi, sebzelerin dokusunu sıkılaştırarak erimesini önler. Bu aşamada mutlaka katkısız ve iri taneli kaya tuzu tercih edilmelidir.
Son yıllarda popülerleşen sıcak suyla turşu kurma yöntemi, sebzeleri hafifçe şoklayarak dış çeperlerini sertleştirir ve küf oluşum riskini azaltır. Geleneksel soğuk su yönteminde ise kaynatılıp soğutulmuş içme suyu kullanılması, suda oluşabilecek bulanıklığı ve bakteri gelişimini tamamen engeller.
Hazırlanan turşu kavanozları kapatıldıktan sonra doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve karanlık bir ortamda muhafaza edilmelidir. Fermente sürecinde kavanoz kapağının sık sık açılması dışarıdan hava girmesine ve üst yüzeyde beyaz bir kef tabakası oluşmasına yol açar. Kavanozu en az 2-3 hafta hiç açmadan olgunlaşmaya bırakmak en ideal sonucu verir.