Sirke ve tuzdan önce kavanoza bunu ekleyin: Turşuyu taş gibi yapan berrak su sırrı

Evde turşu yaparken en sık karşılaşılan sorunlardan biri, haftalar sonra kavanoz açıldığında sebzelerin yumuşaması veya suyunun beyazlaşarak bulanık bir hal almasıdır. Birçok kişi suyun kalitesinden ya da tuz oranından şüphelense de işin asıl sırrı fermente sürecini doğru başlatmakta yatıyor. Kavanozun en altına koyulan doğal maya kaynakları ve tanen açısından zengin bileşenler, turşuların kış boyunca tazeliğini korumasına yardımcı oluyor.