Sırlar açığa çıkıyor, hesaplar kapanıyor! Etkisi yeni başlayan Akrep Yeniayı’nda sizi neler bekliyor?

Eski ve çürümüş alışkanlıkları dünden itibaren yıkıp yerine çok daha sağlam temeller inşa etme cesareti gösterenler, önümüzdeki altı aylık süreçte (2027 bahar aylarındaki Akrep Dolunaylarına kadar) gösterdikleri bu çabanın meyvesini fazlasıyla toplayacak. Peki, sarsıcı ve bir o kadar da güçlendirici olan, etkisini iliklerimize kadar hissettiğimiz bu gizemli Yeniay, zodyak işaretlerini hayatlarının hangi alanlarında sınamaya devam edecek?