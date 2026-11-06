Şırnak’ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, Siirt Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç ile karşı yönden gelen hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç, otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobil ise yoldan çıkarak park halindeki araca çarparak durabildi.

Kazada B.Ş., Z.Ş. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Ali Gaffar Okan Caddesi'nde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör