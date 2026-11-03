Şırnak’ta acı kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı

Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye, seyir halindeki araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, kavşakta daha önce de yaralanmalı ve ölümlü kazaların yaşandığını belirterek bölgede yeterli trafik güvenliği önlemlerinin alınmasını istedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.