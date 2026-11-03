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Giriş Tarihi: 3.11.2026 09:15

Şırnak’ta acı kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken vatandaşlar kavşakta önlem alınmasını istedi. İşte detaylar...

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İHA Yaşam
Şırnak’ta acı kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı
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Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye, seyir halindeki araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, kavşakta daha önce de yaralanmalı ve ölümlü kazaların yaşandığını belirterek bölgede yeterli trafik güvenliği önlemlerinin alınmasını istedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞIRNAK #SİLOPİ

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Şırnak’ta acı kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı
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