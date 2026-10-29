Haberler Yaşam Haberleri Şırnak’ta can pazarı! Yol otobüsü TIR’la çarpışıp yol kenarındaki eve daldı: 1 ölü 14 yaralı!
Giriş Tarihi: 29.10.2026 08:58 Son Güncelleme: 29.10.2026 10:48

Şırnak’ta can pazarı! Yol otobüsü TIR’la çarpışıp yol kenarındaki eve daldı: 1 ölü 14 yaralı!

Şırnak’ta meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Yolcu otobüsü TIR ile çarpıştıktan sonra yol kenarındaki bir eve daldı. Korkunç olayda ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Şırnak’ta can pazarı! Yol otobüsü TIR’la çarpışıp yol kenarındaki eve daldı: 1 ölü 14 yaralı!
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Kaza, sabah saatlerinde Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi girişinde meydana geldi. 06 BY 7711 plakalı yolcu otobüsü ile plakası öğrenilemeyen TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki bir eve çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 14 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kurtalan ve Şırnak'taki hastanelere kaldırıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ KURTARILAMADI

Ağır yaralanan otobüs şoförü Sabri Yumak, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞIRNAK

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Şırnak’ta can pazarı! Yol otobüsü TIR’la çarpışıp yol kenarındaki eve daldı: 1 ölü 14 yaralı!
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