Şırnak’ta can pazarı! Yol otobüsü TIR’la çarpışıp yol kenarındaki eve daldı: 1 ölü 14 yaralı!

1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 14 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kurtalan ve Şırnak'taki hastanelere kaldırıldı.