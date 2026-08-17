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Giriş Tarihi: 17.08.2026 14:34

Şırnak'ta kamyonet bariyerlere çarptı: 2’si çocuk 5 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı. Kamyonette bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Şırnak’ta kamyonet bariyerlere çarptı: 2’si çocuk 5 yaralı
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Şırnak'ın Cizre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 27 BGE 741 plakalı kamyonet, Bozalan rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçta bulunan H.S. (36), D.S. (27), A.A.S. (1), E.S. (5) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine İtfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Cizre DR. Selahattin Cizrelioğlu hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞIRNAK #CİZRE

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Şırnak'ta kamyonet bariyerlere çarptı: 2’si çocuk 5 yaralı
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