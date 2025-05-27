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Giriş Tarihi: 27.5.2025 14:39 Son Güncelleme: 27.5.2025 14:43

Şırnak’ta meydana gelen kazada anne ve 2 kızı can vermişti, diğer kızı da kurtarılamadı

Şırnak’ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada Azime Aytaş ile kızları Nesrin ve Sibel Aytaş hayatlarını kaybetmişti. Ağır yaralanarak Diyarbakır’da yoğun bakıma alınan genç kız Ceylan Aytaş'ta yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi Şırnak’ın Silopi ilçesinde toprağa verildi.

MEHMET DEMİRHAN
Şırnak’ta meydana gelen kazada anne ve 2 kızı can vermişti, diğer kızı da kurtarılamadı

Şırnak'ta Mehmet Aytaş (61) yönetimindeki 06 EB 4237 plakalı hafif ticari araç, Şırnak-Cizre kara yolu tünel mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmişti. Kazada Azime Aytaş ile kızları Nesrin ve Sibel Aytaş hayatlarını kaybetmişti. Kazada ağır yaralanan Ceylan Aytaş (27), sağlık ekiplerince ambulanslarla önce Şırnak Devlet Hastanesi'ne ardından Diyarbakır'a sevk edilmişti. Yoğun bakımda 2 kalan Ceylan Aytaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Silopi ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Mekke Camisi'nde kılınan namazın ardından genç kızın cenazesi gözyaşları arasında Başak Mezarlığı'nda defnedildi.

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Şırnak’ta meydana gelen kazada anne ve 2 kızı can vermişti, diğer kızı da kurtarılamadı
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