Şırnak’ta yol çalışmasında çığ düştü: Operatör kepçeyle birlikte kara gömüldü!

Ekipler kar altında kalan operatörü kurtarmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay bölgesine çok sayıda jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucunda kar altından çıkarılan operatör Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kepçe operatörü Şehmus Cin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.