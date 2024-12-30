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Giriş Tarihi: 30.12.2024 17:42

Şırnak’ta yol çalışmasında çığ düştü: Operatör kepçeyle birlikte kara gömüldü!

Şırnak'ta yol açma çalışmaları sırasında çığ düştü. Kara gömülen kepçede sıkışan operatör ekiplerin yoğun uğraşları sonucu hastaneye kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Şırnak’ta yol çalışmasında çığ düştü: Operatör kepçeyle birlikte kara gömüldü!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yol açma çalışmaları sırasında çığ düştü. Kepçe kara gömüldü. Operatör ölümden döndü. İlçeye bağlı Tuzluca köyü Lise Tayrı bölgesinde kar nedeniyle kapanan köy yolunu ulaşıma açmak için çalışan ilçe özel idare ekipleri çığ altında kaldı. Olay bugün saat 15:00 sularında meydana geldi. Çığın düştüğü bölgede iş makinesi ve operatörü kar altında kaldı.

Ekipler kar altında kalan operatörü kurtarmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay bölgesine çok sayıda jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucunda kar altından çıkarılan operatör Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kepçe operatörü Şehmus Cin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Şırnak’ta yol çalışmasında çığ düştü: Operatör kepçeyle birlikte kara gömüldü!
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