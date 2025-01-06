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Giriş Tarihi: 6.1.2025 18:31

Sırra kadem basan yaşlı kadın için arama çalışmaları başlatıldı!

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 65 yaşındaki Nurey Parmaksız’dan haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Yaşlı kadın en son Harmanlı Beldesi ve Gölbaşı-Malatya karayolunda görülürken, arama çalışması başlatıldı.

AA
Sırra kadem basan yaşlı kadın için arama çalışmaları başlatıldı!

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Nurey Parmaksız'ın yakınları, 4 Ocak'ta kendisinden haber alamayınca durumu yetkililere bildirdi. Yapılan güvenlik kameraları incelemelerinde Parmaksız'ın en son Harmanlı Beldesi ve Gölbaşı-Malatya karayolunda görüldüğü tespit edildi.

SUDA ARAMA YAPILDI

Parmaksız'ın Harmanlı beldesi yakınlarında suya düşme ihtimali üzerinde duran arama ve kurtarma ekipleri, dalgıçlarla suda arama yaptı. Havanın kararmasıyla ara verilen aramaya sabah yeniden başlanacağı öğrenildi.

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Sırra kadem basan yaşlı kadın için arama çalışmaları başlatıldı!
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