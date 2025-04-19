AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti

Evinde 15 Nisan'da geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından Aort damarının yırtıldığı tespit edilen ve götürüldüğü hastanede 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'e destek ziyaretleri devam ediyor.

Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker tedavinin devam ettiği hastaneyi ziyaret ederek Önder'in kardeşi Ali Önder ve DEM Partililer ile görüşen heyet, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı

. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Ala, "Bütün sevdiklerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Başından beri bütün Türkiye yüreğini ortaya koydu, bütün duamız kendisiyle birlikte. Sırrı Süreyya Önder'in bugüne kadar hep başkalarını hayata tutundurmak için çarptığı kalbinin bundan sonra da kendisini hayata tutundurmak için atmasını temenni ediyoruz" dedi. Ala sözlerini şöyle sürdürdü: "Stabil durumu devam ediyor. Sağlık çalışanlarımızın değerlendirmelerini takip etmek lazım. Dualarımız da temennimiz de kısa zamanda sağlığına kavuşması ve hayata devam etmesi. Kalbinin bundan sonrasında kendi hayatını devam ettirmesi için atmaya devam etmesi en büyük temennimizdir."dedi.