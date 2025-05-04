Sırrı Süreyya Önder’e son veda! Kızı gözyaşlarını tutamadı: Hayatın tüm rengi gitti baba...

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenleniyor. Törende konuşma yapan Önder'İn kızı Ceren Önder Kandemir gözyaşlarını tutamadı. Kandemir törende babasına yazdığı bir mektubu da okudu.
Ceren Önder Kandemir:
Gelen herkese çok teşekkür ederim. Ben ne zaman bir şey yapsam babamı arayıp ona sesli okurdum. Ona geçen hafta mektup yazdım, şimdi ona sesli okuyorum.
"Baba, hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor. Ürkütücü, bilinmezliklerle dolu. Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum. Bu benim tek zaafımdı. Öyle iyi öyle benzersizdin ki. Bir çırpıda ezberden okuduğun şiirler... Evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, iyiliğe üşenmemen. Kalp kırmakta, birinin onurunu kırmaktan korkman. Baba öksürüğüm geçmiyor, baba uykum tutmadı... Ben babalığına çok doydum. Şimdiye kadar bana verdiğin sadece bana değil oğluma ve onun çocuğuna da yeter. Ama dostluğuna doyamadım. 2 hafta sonra barış protokolü imzalanacak, 2 haftada ne olacak demene kızmak istiyorum.