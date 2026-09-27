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Giriş Tarihi: 27.09.2026

Sırt çantalarını aldılar ‘seyahatsever’ oldular

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MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Sırt çantalarını aldılar ‘seyahatsever’ oldular
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin Türkiye'yi tanımaları, yeni kültürlerle buluşmaları amacıyla hayata geçirilen Seyahatsever Projesi, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Proje kapsamında 6 Temmuz-21 Ağustos tarihleri arasında 18-30 yaş arasındaki gençler, öğrenci olup olmadıklarına bakılmaksızın GSB yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklama imkanından yararlandı. 2026 yaz döneminde 104 bin 771 genç ücretsiz konakladı. 2022 yılında uygulanmaya başlanan Seyahatsever Projesi kapsamında son dört yılda GSB yurtlarında konaklayan gençlerin toplam sayısı ise 628 bin 241 oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Seyahatsever Projesi'ne gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek "Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda gençlerin seyahat kültürünün geliştirilmesine katkı sunan proje ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yerinde görülmesini ve gençlerin farklı şehirleri keşfetmelerini amaçlıyoruz" dedi.

#OSMAN AŞKIN BAK #GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

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Sırt çantalarını aldılar ‘seyahatsever’ oldular
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