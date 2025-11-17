Şişli Belediyesi’nde “Kart Basıp Çalışmayan Personel” incelemesi: Altı çalışan işten çıkarıldı

Şişli Belediyesi'nde kurumsal işleyişi güçlendirmeye yönelik başlatılan rutin personel denetimleri, dikkat çekici bir usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bağlı toplam altı personelin, uzun süredir işlerine devam etmedikleri halde personel kartlarını düzenli olarak basarak mesaiye geliyormuş gibi göründükleri belirlendi.

Belediyeye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, söz konusu personellerin kurum içi görevlerini yerine getirmemelerine rağmen aylar boyunca ücret almaya devam ettikleri tespit edildi.



İDARECİLER HAKKINDA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şişli Belediyesi yönetimi, bu tespitler üzerine hızla harekete geçerek fiilen çalışmadığı belirlenen altı personelin derhal iş akitlerini feshetti.

Bununla da kalmayarak, söz konusu usulsüzlükte sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen idareciler hakkında da kapsamlı bir disiplin soruşturması başlattı. Yetkililer, bu incelemenin belediyedeki daha geniş çaplı bir yapısal düzenleme sürecinin parçası olduğunu ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı konusunda hassasiyetin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

KURUMSAL YAPILANMA SÜRECİ HIZLANDI

Belediye yönetiminin, bu olayların ardından personel takip sistemlerini daha da güçlendirmek ve birim sorumluluklarını yeniden tanımlamak gibi konularda da çalışmalar yürüttüğü öğrenildi. Soruşturmanın idari boyutunun devam ettiği, işten çıkarılan personelle ilgili hukuki süreçlerin ve sorumlu idarecilerle ilgili incelemelerin titizlikle sürdüğü aktarıldı.

Şişli Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yönetim kaynakları belediye bütçesinin korunması ve kurumsal disiplinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu vurguluyor.