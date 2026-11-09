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Giriş Tarihi: 09.11.2026 00:49

Şişli’de aydınlatma direğinde patlama: Yangın büyümeden söndürüldü

Şişli’de bir aydınlatma direğinde defalarca patlama meydana gelmesinin ardından sokak karanlığa gömüldü. Polis ekipleri yere düşen kablolar sebebiyle sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye aydınlatma direğindeki kısmi yangın büyümeden söndürdü.

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Şişli’de aydınlatma direğinde patlama: Yangın büyümeden söndürüldü
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Yangın, akşam saatlerinde Şişli Kuştepe Mahallesi Gümüşhane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan bir aydınlatma direğinde art arda patlamalar yaşandı. Patlamaların ardından kısmi yanma da yaşanırken sokak karanlığa gömüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri yere düşen kablolar sebebiyle sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye aydınlatma direğindeki kısmi yangın büyümeden söndürdü. Olay nedeniyle bir otomobilde de küçük çaplı hasar meydana geldi.

Sokakta yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle vatandaşlar sokağa döküldü. Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlar, elektrik kesintisinin giderilmesini istedi. Öte yandan patlama anları vatandaş kamerasına yansıdı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞİŞLİ
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