Şişli'de berber dükkanına kurşun yağdırdı: 19'luk saldırgan soluğu eğlence mekanında aldı!

Olay 16 Ekim Cuma günü Şişli Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine motosikletle gelen saldırgan araçtan inerek berberdeki bir kişiyi iki ayağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı O.B. hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan O.B.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.