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Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:15 Son Güncelleme: 12.11.2026 09:33

Şişli'de berber dükkanına kurşun yağdırdı: 19'luk saldırgan soluğu eğlence mekanında aldı!

İstanbul Şişli'de berber dükkanında yaşanan silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı. Dükkanda oturan O.B. isimli şahıs motosikletten açılan ateş sonucu ayaklarından yaralandı. 19 yaşında olduğu belirlenen saldırgan, soluğu Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında aldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu eğlence yarıda kaldı. İşte detaylar...

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Olay 16 Ekim Cuma günü Şişli Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine motosikletle gelen saldırgan araçtan inerek berberdeki bir kişiyi iki ayağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı O.B. hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan O.B.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

ŞİŞLİ ASAYİŞ SALDIRGANI BEŞİKTAŞ'TA EĞLENİRKEN YAKALANDI

Olayla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler O.B.'ye ateş eden kişinin husumetlisi K.K. (19) olduğunu tespit etti. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şüpheli K.K. Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanında yakalanarak gözaltına aldı.

SALDIRGAN ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan K.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen K.K. çıkarıldığı mahkemece 'Kasten Yaralama' ve 'ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın seyir halindeki motorda artçı olduğu, berber dükkanının önüne geldiğinde motordan indiği ve silahla ateş ettiği anlar yer alıyor.

Şişli'de dehşet: Husumetlisini iki ayağından vurdu! Polis, 19 yaşındaki şüpheliyi eğlenirken yakaladı | Video

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #ŞİŞLİ

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