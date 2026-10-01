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Giriş Tarihi: 1.10.2026 01:36

Şişli'de dur ihtarına uymayan sürücü araçlara çarptı

Beşiktaş'ta polis ekiplerinin denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçtı. Kullandığı otomobil ile Şişli’de park halindeki araçlara çarparak kaza yapan D.T.’nin (45) alkollü olduğu belirlendi.

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DHA
Şişli’de dur ihtarına uymayan sürücü araçlara çarptı
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Olay, dün saat 23.45 sıralarında Şişli Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ta denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan D.T., otomobil ile kaçtı. Polis ekiplerinin takip ettiği sürücü, Şişli Muradiye Mahallesi'nde park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde D.T.'nin alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü, emniyete götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün kullandığı aracın park halindeki araçlara çarptığı görüldü.

#BEŞİKTAŞ #ŞİŞLİ
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Şişli'de dur ihtarına uymayan sürücü araçlara çarptı
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