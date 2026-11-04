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Giriş Tarihi: 04.11.2026 18:22

Şişli'de dur ihtarına uymayıp kaçarken motosiklete çarpan sürücünün cezası ağır oldu!

İstanbul Şişli’de polis ekiplerinin uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kaçış sırasında motosiklet sürücüsüne çarparak yaralamalı trafik kazasına neden oldu. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan 30 yaşındaki sürücüye toplam 257 bin TL trafik cezası kesilirken ehliyetine 790 gün süreyle el konuldu. Araç ise 60 gün trafikten men edildi.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şişli’de dur ihtarına uymayıp kaçarken motosiklete çarpan sürücünün cezası ağır oldu!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sanal devriye çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde, 1 Kasım 2026 tarihinde Şişli'de meydana gelen olay tespit edildi. Uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücünün, kaçışı sırasında motosiklet sürücüsüne çarptığı ve yaralamalı kazaya neden olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda aracı kullanan Y.E.E. (30) isimli sürücü tespit edilerek yakalandı.

257 BİN TL CEZA UYGULANDI

Sürücüye tehlikeli şerit değiştirmek, görevli memurun dur ikazına uymayarak kaçmak, saygısızca araç kullanmak ve yaralamalı kazada yetkililere bilgi vermeden olay yerinden ayrılmak maddelerinden toplam 257 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 790 gün süreyle el konulurken araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yakalanan sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 89. maddesi kapsamında taksirle yaralama ve 179/2. maddesi kapsamında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından adli işlem başlatıldı.

#İSTANBUL
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Şişli'de dur ihtarına uymayıp kaçarken motosiklete çarpan sürücünün cezası ağır oldu!
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