Haberler Yaşam Haberleri Şişli'de evlerinde baygın halde bulundular! Bakanlık Galata Mevlevihanesi'nin eski postnişi için harekete geçti
Giriş Tarihi: 4.10.2026 15:36

Şişli'de evlerinde baygın halde bulundular! Bakanlık Galata Mevlevihanesi'nin eski postnişi için harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Şişli'deki evinde baygın halde bulunan, Galata Mevlevihanesi'nin eski postnişini, musikişinas ve ebru sanatçısı 90 yaşındaki Nail Kesova ile eşinin, tedavilerinin ardından Bakanlığa bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurum bakımına alınması için harekete geçti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Şişli’de evlerinde baygın halde bulundular! Bakanlık Galata Mevlevihanesi’nin eski postnişi için harekete geçti
  • ABONE OL

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, düşmeye bağlı rahatsızlığı nedeniyle Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'nde tedavisi süren Nail Kesova'nın önümüzdeki hafta ameliyata alınması planlanıyor.

HUZUREVİNDE BAKIMA ALINACAKLAR

Eşi Melika Kesova'nın da hastanedeki tetkik ve tedavi süreçleri sürüyor. Sağlık durumlarını ve tedavi sürecini yakından takip eden Bakanlık, Kesova çiftinin hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurum bakımına alınmasını sağlayacak.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #ŞİŞLİ #AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli'de evlerinde baygın halde bulundular! Bakanlık Galata Mevlevihanesi'nin eski postnişi için harekete geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA