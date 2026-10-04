Şişli’de evlerinde baygın halde bulundular! Bakanlık Galata Mevlevihanesi’nin eski postnişi için harekete geçti

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, düşmeye bağlı rahatsızlığı nedeniyle Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'nde tedavisi süren Nail Kesova'nın önümüzdeki hafta ameliyata alınması planlanıyor.

HUZUREVİNDE BAKIMA ALINACAKLAR

Eşi Melika Kesova'nın da hastanedeki tetkik ve tedavi süreçleri sürüyor. Sağlık durumlarını ve tedavi sürecini yakından takip eden Bakanlık, Kesova çiftinin hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurum bakımına alınmasını sağlayacak.

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