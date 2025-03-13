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Giriş Tarihi: 13.3.2025 10:25 Son Güncelleme: 13.3.2025 10:35

Şişli’de İETT otobüsü alev alev yandı! Yangın tüpü yetersiz kalınca itfaiye müdahale etti

İstanbul’da İETT otobüsleri yine alev alev yanmaya devam ediyor. Şişli  Büyükdere Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Çevredekiler alevlere yangın tüpü ile müdahale yetersiz kalınca otobüsü saran alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Şişli’de İETT otobüsü alev alev yandı! Yangın tüpü yetersiz kalınca itfaiye müdahale etti

Yangın, saat 23.00 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde Beşiktaş istikametine seyir halindeki İETT bünyesindeki özel halk otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Otobüsten yükselen dumanları fark eden trafikteki diğer sürücülerin uyarısı üzerine otobüs şoförü aracı emniyet şeridine çekti. Otobüsün motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların, alev alev yanan otobüse yangın tüpüyle yaptıkları müdahale yetersiz kalırken, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüste yolcu bulunmadığı öğrenilirken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şişli’de İETT otobüsü alev alev yandı! Yangın tüpü yetersiz kalınca itfaiye müdahale etti
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