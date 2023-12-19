Haberler Yaşam Haberleri Şişli'de kan donduran olay! Banyoda doğurduğu bebeği pencereden attı
Giriş Tarihi: 19.12.2023 19:30

Şişli'de kan donduran olay! Banyoda doğurduğu bebeği pencereden attı

Şişli'den dehşete düşüren haber! Evinin banyosunda doğum yapan 22 yaşındaki K.K., ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini banyo penceresinden bina boşluğuna attı. Bebeğin cesedi 20 gün sonra koku üzerine bina sakinleri tarafından bulundu. Gözaltına alınan anne çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Şişli’de kan donduran olay! Banyoda doğurduğu bebeği pencereden attı

İstanbul Şişli'de yürekleri yakan bir olay yaşandı. Olay, geçtiğimiz pazartesi günü 16.00 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki Kader K. isimli kadın erkek arkadaşından hamile kaldı.

TEK BAŞINA DOĞUM YAPTI

Hamileliğinin 7. ayında evinin banyosunda tek başına doğum yapan Kader K., bebeği, 3 katta bulunan evlerinin banyo penceresinden bina boşluğuna attı. 20 gün sonra koku üzerine apartman boşluğuna inen bina sakinleri ölü bebeği fark ederek polisi aradı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kader K. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Kader K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Avrupa’nın uyuşturucu baronu Antalya'da yakalandı! Emniyet'ten 2 ilde nefes kesen operasyon
Meral Akşener'den İYİ Parti'ye operasyon vurgusu: Bu bir savaş ilanıdır... Ben varım!
Büyük Marmara depremi kapıda mı? Kandilli ve İTÜ'den peş peşe deprem açıklaması
Ankara'nın 5 yılını heba etti! SABAH Mansur Yavaş'ın karnesini Başkentlilere sordu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
THY'nin iki pilotu kazada can verdi! Alkollü sürücü pilot tutuklandı
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e sert cevap: Bazı arkadaşlar haddini aşıyor!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Bu asli bir sorumluluk!
Ticaret Bakanlığından 'fiyat listeleri' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli'de kan donduran olay! Banyoda doğurduğu bebeği pencereden attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA