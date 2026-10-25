Haberler Yaşam Haberleri Şişli’de korkunç olay! Balkondan yan binanın çatısına geçmek istedi: Genç kadın metrelerce yüksekten beton zemine düştü!
Giriş Tarihi: 25.10.2026 12:20

Şişli’de korkunç olay! Balkondan yan binanın çatısına geçmek istedi: Genç kadın metrelerce yüksekten beton zemine düştü!

İstanbul Şişli’de meydana gelen olay yürekleri burktu. Kaldığı binanın 6’ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Kazakistan uyruklu 26 yaşındaki Aisulu Bekmakhanova (26), iddiaya göre boşlukta bulunan tenteye basınca -2’nci kat seviyesine düştü. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kadın hakkında ortaya çıkan detay şaşkınlık yarattı. Meğer Eylül ayında...

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DHA Yaşam
Şişli’de korkunç olay! Balkondan yan binanın çatısına geçmek istedi: Genç kadın metrelerce yüksekten beton zemine düştü!
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Olay, saat 08.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Aisulu Bekmakhanova, çatının orta kısmına doğru ilerledi. Burada boşlukta bulunan tenteye basan Bekmakhanova, - 2'nci kat seviyesine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Bekmakhanova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yarı çıplak olduğu öğrenilen Bekmakhanova'nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

EYLÜL AYINDA TURİST VİZESİYLE GELMİŞ

Bekmakhanova'nın Eylül ayında turist vizesiyle Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. İddiaya göre, Rus uyruklu bir kadınla birlikte Türkiye'ye gelen Bekmakhanova, aynı kadınla yaşamını sürdürüyordu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞİŞLİ #İSTANBUL #KAZAKİSTAN

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